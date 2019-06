Disagi sulla SP 31 – Chiusa all'altezza di Villanova

Giorni di disagio per gli automobilisti in transito tra Casale Monferrato e Vercelli. Nella mattinata di lunedì 10 giugno, in seguito al cedimento strutturale di un attraversamento irriguo del Consorzio Ovest Sesia, all'altezza del Km 17+580 - nel territorio del Comune di Villanova Monferrato - si è aperto un grosso buco sul manto stradale della SP 31 "del Monferrato".

Per questo si è resa necessaria la chiusura del tratto di strada interessato; i lavori di ripristino del'attraversamento irriguo e di conseguenza della sede viaria dovrebbero ultimarsi entro la fine della settimana.

Nell'attesa si dovrà usufruire di un percorso alternativo segnalato in loco attraverso la SP 31 bis "del Monferrato di Chivasso" verso Trino fino al raggiungimento della SP 455 "di Pontestura" e da quel punto fino a Vercelli. Allo stesso modo dovrà fare chi da Vercelli si voglia recare a Casale Monferrato.