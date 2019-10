Furto in appartamento: due denunce grazie ai Ris di Parma

CASALE - I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato per furto in abitazione in concorso tra loro due pregiudicati di origine straniera di 29 e 26 anni. I due sarebbero gli autori di un furto di circa 2500 euro di gioielli avvenuto nel novembre dell'anno scorso in un appartamento di Casale. Nell'abitazione erano stati rinvenuti dei guanti e un cellulare che, dopo le analisi effettuate dai Ris di Parma, sono stati considerati riconducibili ai due.