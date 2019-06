Il cellulare sparisce, scattano i controlli

CASALE - L’allarme scatta in un bar, verso mezzanotte. Una ragazza non trova il suo cellulare. Tentativo di furto? Scherzo? Non si sa.

La prima ad arrivare sul posto è la pattuglia del Radiomobile della Compagnia, diretta dal capitano Christian Tapparo (il nucleo operativo radiomobile è comandato dal tenente Salvatore Puglisi). A seguire, in supporto, arriva anche la pattuglia di Ticineto. Fuori dal locale, in piazza Mazzini, c’è un gruppetto ristretto di ragazzi che vengono immediatamente controllati. Alcuni hanno precedenti, per cui si procede all’identificazione. Intanto, nel locale, dentro un cestino dell’immondizia, rispunta il telefono. Chi ce l’abbia messo non è dato sapere.

L’intervento si conclude. Nessuna denuncia, ma nella zona sono scattati i controlli.