A Casale: due auto a fuoco in corso Manacorda

Due auto sono rimaste coinvolte in un incendio questa mattina in corso Manacorda a Casale Monferrato. Per cause ancora da precisare ma che comunque non sembrano essere dolose, una Peugeot 307 ha preso fuoco e le fiamme hanno coinvolto una Fiat Panda parcheggiata a breve distanza. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia.

Limitati i disagi alla circolazione.