Il Pd indica Ravetti come capogruppo

TORINO - E' stato il segretario regionale del Pd, Paolo Furia, a fare il nome di Domenico Ravetti per il ruolo di capogruppo 'dem' a Palazzo Lascaris, peraltro già ricoperto nel corso della parte finale dell'ultima legislatura. Un po' a sorpresa, considerati i rumors dei giorni precedenti, ma tutti d'accordo.

"Non potevo immaginare che, nella riunione del Gruppo del Pd, il segretario regionale e i colleghi mi proponessero di accettare il ruolo di capogruppo - il primo commento, sui social, dello stesso Ravetti (il più votato in provincia di Alessandria con oltre 4mila preferenze, ndr) - Appartengo a un gruppo di colleghe e colleghi con grandi qualità umane e politiche che, pur dall’opposizione, sapranno fare il bene del Piemonte. Con tutti i miei limiti, ma con tutta la mia passione e il mio entusiasmo, ho accettato, affidandomi appunto alle loro qualità. Siamo stati eletti in minoranza, questo è vero, e faremo opposizione sui provvedimenti che non ci convinceranno, ma non rinunceremo al nostro protagonismo propositivo e responsabile. Un’ultima cosa: spero di essere all’altezza".