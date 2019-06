L'impresa di Carmen, un viaggio di emozioni

Carmen Acunto non poteva accontentarsi dei record paralimpici di getto del peso, lancio del disco e giavellotto. Ha voluto fare di più: raggiungere Santiago di Compostela in hand-bike, ovvero una speciale bicicletta che "va avanti" con la sola forza delle braccia. Ad aprile, Carmen, sostenuta da amici e compagni della Giunta comunale di San Salvatore, la sua città, hanno affrontato i 165 km necessari per raggiungere il celebre santuario. E ieri, giovedì, la comitiva ha raccontato l'avventura nel teatro della località monferrina. Testimonianze, ricordi, emozioni e sorrisi hanno caratterizzato una serata arricchita da filmati utili a documentare l'impresa. E sono stati applausi, con la promessa di una replica nel 2020.