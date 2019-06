Stefano Marchino firma lo spot per #Galleggia19

La quinta edizione di Galleggia non Galleggia è alle porte e gli Amici del Po per meglio promuoverla stanno diffondendo un video promozionale realizzato dal videomaker monferrino Stefano Viale Marchino.

La breve clip, in pochi secondi racconta che cos'è Galleggia non Galleggia: uno scherzoso carnevale estivo sul Po con ogni forma di agonismo messa al bando in favore di risate e divertimento per giovani all'anagrafe e nello spirito.

Domenica 14 luglio a Casale Monferrato, all'imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, saranno in centinaia i partecipanti a sfidarsi in regate sul Grande Fiume con imbarcazioni costruite in loco con cartone e scotch da imballaggi.

Per tutte le informazioni, per il regolamento e per iscriversi è necessario visitare il sito www.amicidelpocasale.it.