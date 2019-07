Mercatino dell'antiquariato e monumenti aperti

CASALE MONFERRATO - Come ogni secondo fine settimana del mese, torna a Casale il Mercatino dell'Antiquariato. All'interno del Mercato Pavia sabato 13 e domenica 14 saranno presenti circa 300 espositori. Domenica, all'interno del mercatino, si tiene anche Farmer Market, dedicato ai migliori prodotti a Km0 del territorio monferrino.

In concomitanza, il Comune offre Casale Città Aperta, tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico.

Sabato 13 e domenica 14 luglio saranno visitabili: il Castello del Monferrato (orario 10-13/15-19), la Torre Civica, il Teatro Municipale, la Chiesa di Santa Caterina, la Chiesa di San Michele, il Palazzo Vitta (sabato 15,30-18,30; domenica 10-12,30 / 15,30-18,30), la Cattedrale di Sant’Evasio e la chiesa di San Domenico (sabato e domenica 15 – 17,30).

Domenica, alle ore 15,30 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, l’Associazione Orizzonte Casale accompagnerà visitatori e turisti in una passeggiata cittadina di un’ora circa alla scoperta dei principali monumenti.

Prosegue la gradita iniziativa sempre valida nel secondo fine settimana di ogni mese, con l’ingresso gratuito al Museo Civico (sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30).

Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture e la mostra Angelo Morbelli pittore del Monferrato) e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi (una delle poche collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza. Sono esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama internazionale).

La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 con ingresso a pagamento: edificata nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Anche il percorso museale Sacrestia Aperta (Tesoro del Duomo) sarà aperto con ingresso a pagamento da via Liutprando, sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 e domenica dalle 15,00 alle 18,00; il museo permette di ammirare preziosi reliquiari, splendidi tessuti e importanti mosaici.