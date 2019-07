Trovato morto in casa, aveva 59 anni

CASALE MONFERRATO - Lo hanno trovato morto in casa, a letto, questo pomeriggio i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Si tratta del casalese Gilberto Lionello del 1960. I vicini - abitava in corso Indipendenza al numero 27 - non lo vedevano da alcuni giorni e per questo, allarmati, avevano deciso di avvertire le forze dell'ordine. La morte risalirebbe a circa 10 giorni fa e sarebbe da ricondursi a cause naturali.

L'appartamento di Lionello era chiuso dall'interno, privo di alcun segno di effrazione.