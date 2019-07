Ultimate importanti opere pubbliche

MOMBELLO MONFERRATO - Giungono a conclusione alcune importanti opere pubbliche a Mombello Monferrato. Gli interventi, già appaltati durante il mandato dell'ex primo cittadino Mariarosa Dughera, sono stati completati durante l'amministrazione del neo-sindaco Augusto Cavallo.

In frazione Morsingo sono terminati i lavori di ripristino delle gabbionature di contenimento grazie ad un finanziamento di 25mila euro della Regione Piemonte e successivamente si è asfaltata la strada adiacente per circa 21mila euro.

Nel cimitero del capoluogo sono terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione con autobloccanti rendendo più sicuro e comodo l’accesso e l’attraversamento dell’area cimiteriale. L’importo destinato a questa operazione è stato di 34mila euro.

In frazione Casalino è terminato l’ultimo lotto di un intervento finanziato dalla Regione Piemonte in seguito a una frana del 2009. I lavori di messa in sicurezza prevedevano la costruzione di un ultimo tratto di muretto di contenimento e l’asfaltatura del tratto di strada di accesso alla frazione (importo di circa 70 mila euro).

Per 10mila 500 euro è stato realizzato un nuovo parco giochi in frazione Pozzengo nell’area adiacente alla nuova Piazza dei Terrieri tra il Circolo Ancol e l’ambulatorio medico.