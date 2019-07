Energica on The River: partenza con il botto!

CASALE MONFERRATO - Energica on the River, il progetto realizzato da Energica in collaborazione con il Comune di Casale per rivalutare, attraverso un'apposita illuminazione colorata e a tanti eventi, il lungo Po Gramsci, è iniziato con "il botto".

Il palinsesto di appuntamenti, partiti il 23 giugno, ha riscontrato fin da subito un'ottima cornice di pubblico.

«Non mi aspettavo questo tipo di affluenza» ha esordito il direttore di Energica Gabiella Cressano durante una conferenza stampa di "aggiornamento" convocata oggi in Comune.

All'incontro con i giornalisti hanno preso parte anche il sindaco Federico Riboldi e il suo vice (e assessore con delega alle Manifestazioni) Emanuele Capra.

Se il primo cittadino ha definito AMC (Energica è una sua partecipata) «Una realtà sana che viene gestita con criteri privati ma con occhio al bene pubblico», il suo "secondo" ha invitato chiunque volesse prendervi parte organizzando eventi a partecipare. Privati, associazioni, gruppi potranno organizzare appuntamenti verificando con Energica e con il Comune il calendario delle attività già pianificate. Energica copre le spese di illuminazione e offre un trattamento antizanzare, il Comune concede gratuitamente l'occupazione del suolo. «Ci sono moltissime serate ancora libere fino al 29 agosto, in particolare nei giorni feriali» ha spiegato.

Chi fosse interessato ad organizzare nuovi eventi è invitato a contattare Energica al numero 0142 334450 oppure il Comune al numero 0142 444271.

Durante la conferenza, non sono mancate da parte della direttrice Cressano alcune frecciate alla giunta precedente: «Alcune parti dell'amministrazione uscente non erano favorevoli a questo tipo di iniziativa - e ancora - Ho trovato questa Amministrazione più attenta di quella precedente».

Questi gli appuntamenti già in calendario

Venerdì 19 luglio dalle 21,30 alle 24 Trigo Migo in collaborazione con Istituto Soliva (Musica con ghironda, violino, organetto e cornamusa), servizio di ristorazione e gelati.

Sabato 20 luglio dalle 20 alle 00,30 Apericena Mybar àn sal Po e gelati.

Domenica 21 luglio dalle 18 alle 00,30 Apericena "Avogado" Drop Cafè e gelati.

Sabato 27 luglio dalle 21,30 alle 24 Ukulele Fairy Tales in collaborazione con Le Muse e gelati.

Domenica 28 luglio dalle 18 fino alle 00,30 Apericena "Avogado" Drop Cafè e gelati.

Venerdì 2 agosto dalle 20 fino alle 00,30 Apericena Mybar àn sal Po.

Sabato 3 agosto dalle 21,30 alle 24 esibizione del duo Elephank Project in collaborazione con Istituto Soliva (Funky, Lounge, Jazz e Chill).

Domenica 4 agosto dalle 18 alle 00,30 Apericena "Avogado" Drop Cafè.

Sabato 10 agosto dalle 21,30 alle 24 esibizione di A T Pic Ensemble in collaborazione con istituto Soliva (Mini orchestra portatile, repertorio nazional popolare) e gelati.

Domenica 11 agosto dalle 18 alle 00,30 Apericena "Avogado" Drop Cafè e gelati.

Mercoledì 14 agosto dalle 21,30 alle 24 Esibizione Banda Folkloristica Amish.

Giovedì 15 agosto dalle 21,30 alle 24 Combo Jazz in collaborazione con Le Muse (Swing).

Sabato 17 agosto dalle 21,30 alle 24 Duo Crocco/Negruzzo in collaborazione con Istituto Soliva (dal Musical al Tango) e gelati.

Domenica 18 agosto dalle 18 alle 00,30 Apericena "Avogado" Drop Cafè e gelati.

Domenica 25 agosto dalle 18 alle 00,30 Apericena "Avogado" Drop Cafè.

Sabato 30 agosto dalle 18,30 Let's Po-Ta (Aperimusic e ristorazione) di OL Mal de Cò + Vitamina T.

Domenica 31 agosto dalle 18,30 Let's Po-Ta (Aperimusic e ristorazione) di OL Mal de Cò + Vitamina T.

Al link è presente l'elenco degli appuntamenti aggiornati in tempo reale.