L’auto si ribalta, muore diciannovenne

CASALE - Sul suo profilo Facebook c’è un’immagine dolce, un ragazzo assorto che ammira il mare. E forse pensa ai suoi sogni, alle sue aspirazioni. Quei pensieri si sono infranti la scorsa notte, sull’autostrada A21, ancora in territorio di Alessandria, direzione Tortona. Erano le 2.30, e quattro giovani stavano probabilmente raggiungendo altri amici ad una festa. Poi la sbandata, e la macchina diventa incontrollabile. L’auto si ribalta sulla banchina laterale. Per Lorenzo Calò, classe 1999, non c’è scampo. Le lesioni sono troppo gravi e i medici non riescono a salvarlo. Abitava con la famiglia a Casale.

Meno serie le ferite riportate da altri due giovani. Mentre un quarto è stato trasportato all’ospedale in codice rosso. Sull’auto viaggiavano due ragazze e due ragazzi.

Lorenzo Calò non era alla guida della vettura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di San Michele, i medici del 118 e i Vigili del Fuoco. Una corsia dell’autostrada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Gli agenti dovranno chiarire la dinamica dell’incidente.