SanSaPalooza, una serata di festa, musica e idee

SAN SALVATORE MONFERRATO - Un anno di attesa e si può dire un anno di preparazione per la VIII edizione del SanSaPalooza, la serata di festa, musica, idee, divertimento che andrà in scena sabato sera in piazza Carmagnola. La Consulta Giovani, in collaborazione con la Pro loco e i patrocini del Comune di San Salvatore e della Provincia di Alessandria, ha in serbo diverse novità nonostante la formula ormai collaudata.

Dopo la prima serata di SanSa-Off lo scorso fine settimana, tutto è pronto per sabato con inizio alle ore 19 con le prime esibizioni all’interno del Villa Forte Tennis Live Corners: Milo, PnP Dj set & Ak Peplyn ft. Henry, Double Bounce Family Street Dance Exhibition, Ohma. Alle 22 inizia l’esibizione di due band con produzioni inedite, come hanno sempre voluto valorizzare gli organizzatori. Primo gruppo i Chameleon Mime da Reggio Emilia con il loro fusion, jazz, funk, r&b, ska e poi attiva l’irresistibile folk-rock dei Giufà, dalla Sicilia, band apprezzata anche nel panorama europeo. Conclusione di serata con Rebel Dj Andrea.

Le attrattive del SanSaPalooza sono però molte: La Via degli Artisti con il collettivo alessandrino Gasa vede artisti locali esporre illustrazioni, dipinti, fotografie, grafismi. La nuova area Diari di Viaggio con la partecipazione di ospiti dei gruppo Non una di meno e One2Trip. Poi c’è Balcony and Experience, a cura di Elena Zecchin e Sarah Shimitzu mentre allo stand curato da E-volution ci si potrà far ritrarre gratuitamente da Alessandro Parodi, uno dei più importanti illustratori della scena genovese. Sempre per l’arte, Poliparte sorprenderà con la sua mostra fotografica e di serigrafie.

Grandi novità anche per l’area Food & Drink con il nuovo menù a cura della Ristorazione Sociale e Antica Casa Rava. Dolce, birra, cocktails, vini e degustazioni estive non mancheranno come pure non mancherà l’impegno per ridurre l’impatto ambientale della festa con stoviglie biodegradabili e bicchieri marchiati SanSaPalooza che diventano anche un gadget.

L'ingresso è gratuito.