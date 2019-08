Aggredito carabiniere, bloccato un fubinese

OTTIGLIO - Momenti di tensione la scorsa notte durante la festa patronale di Ottiglio.

Un uomo ha aggredito carabiniere, un’azione violenta che ha richiesto l’intervento degli uomini dell’Arma: i militari avrebbero bloccato una persona che avrebbe agito sotto i fumi dell’alcol.

Non si conoscono, al momento, molti particolari sull’accaduto se non che il tutto è avvenuto davanti alle molte persone presenti in paese.

I Carabinieri avrebbero emesso un provvedimento restrittivo a carico di un fubinese che ha una quarantina di anni.

Le poche informazioni di cui siamo a conoscenza sono comunque sufficienti per ribadire quanto siano potenzialmente rischiosi anche gli interventi considerati apparentemente di routine.

Le indagini sono affidate ai militari del Norm di Casale. Seguono aggiornamenti.