Anche il sindaco al centro estivo

Venerdì si è chiusa la prima tranche del Centro estivo di Villanova Monferrato.

È prevista, infatti, una settimana a settembre, non essendo pertanto concluso il ciclo che ha coinvolto i bambini delle scuole materne e primaria i quali, dal 1 luglio, hanno convissuto piacevolmente, alternando momenti di educazione e di svago.

Oltre alle consolidate giornate in piscina e a momenti di sport in collaborazione con associazioni locali, infatti, il programma ha previsto molte attività e gite: ci sono state due giornate di formazione con la Croce Rossa Italiana, e visite alle biblioteche Luzzati di Casale Monferrato (con letture e laboratori) e Demichelis di Villanova.

Sono state organizzate anche una visita al campo di addestramento delle unità cinofile con l'Associazione Nazionale Polizia di Stato (distaccamento di San Giorgio), dove i ragazzi hanno visto come si effettua la ricerca di un disperso sotto le macerie, e si sono messi alla prova con esercizi di obbedienza e di destrezza in compagnia dei cani, ed una visita al canile municipale di Baulandia.

Da ultimo, ma non meno importante, ci sono state due visite (una con i piccoli e una con i ragazzi della primaria) presso la Casa di Riposo Alzona di Villanova Monferrato, in cui i bambini hanno giocato con gli ospiti, in un momento di unione fra generazioni che ha fatto davvero felici tutti quanti.

A queste attività, oltre alle educatrici sono stati molto presenti anche il sindaco Fabrizio Bremide (che ha ospitato i bambini la scorsa settimana per mostrare e spiegare gli animali da cortile) e il consigliere Daniela Fontana (con delega per la scuola), ma tutti i Consiglieri sono stati presenti e attivi per organizzare ed accompagnare i bambini.