Le vasche in centro? A cavallo!

CASALE MONFERRATO - Spesso si dice che ad agosto nelle città non ci sia un cane in giro. Alcuni cavalli però sì, almeno a vedere il filmato inviatoci da una nostra lettrice che ha ripreso, nella serata di lunedì, alcuni cavalieri a passeggio per via Trevigi a Casale. Un modo decisamente insolito ma certamente suggestivo di visitare la città. I cavallerizzi saranno passati da piazza Mazzini, chiamata comunemente dai casalesi piazza del Cavallo?