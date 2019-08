Le aperture di agosto per Santa Caterina

CASALE - E’ ancora possibile visitare la chiesa di Santa Caterina, uno dei più bei luoghi di culto di Casale Monferrato, e visitare il ‘Welcome center’ adiacente alla stessa, in piazza Castello, prima di ferragosto.

La chiesa ed il ‘Welcome’ che osservano un orario in linea con il mese di agosto, sono aperti venerdì 9 e martedì 13 agosto dalle ore 9 alle 12.30 e domenica 11, in concomitanza con l’iniziativa ‘Casale città aperta’ (a cura dell’assessorato alla cultura del Comune di Casale), dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Poi, dal 14 al 25 agosto si sarà la pausa estiva per riprendere da lunedì 26.

Le aperture sono rese possibili grazie all’associazione Santa Caterina Onlus, presieduta da Marina Pogliano Buzzi.