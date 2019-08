A Calliano la Sagra dello Stufato d'Asino

CALLIANO - Festeggia il suo venticinquesimo compleanno la Sagra dello Stufato d'Asino di Calliano (At), in programma dal 23 al 25 agosto.

Si tramanda in paese che furono il callianese Cesare De Maria (detto ’l Cegi ‘d Marulin) ed il granese Giuseppe Galliano (detto ’l Pin dla Cavalina) a introdurre il consumo di carne d'asino in questo angolo di Monferrato dopo averla assaggiata durante un viaggio sul monte Amiata in Toscana, dove si erano recati per acquistare asini destinati ad alcuni allevatori di St. Jean de Maurienne in Savoia. All’epoca, considerata una carne povera, oggi la carne d'asino costituisce invece l’ingrediente che regala unicità alla cucina callianese, con una rosa di piatti – dall’agnolotto allo stufato d’asino – davvero gourmet.

La Sagra dello Stufato d'Asino è ideata ed organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, in collaborazione con l'Unione di Comuni “Comunità Collinare Monferrato Valle Versa” e con il patrocinio della Regione Piemonte e dell'Unpli.

La Sagra si svolgerà nel cortile della Pro Loco in via Roma, nelle serate di venerdì 23 e sabato 24 agosto (con orario dalle 19 fino alle 22.30 per la distribuzione gastronomica e fino all’una di notte per il beverage) e domenica 25 agosto a pranzo alle 12 e a cena dalle 19 fino a esaurimento scorte.

Durante la Sagra, oltre allo stufato d'asino, servito con la polenta, saranno disponibili anche i famosi agnolotti d’asino, i salamini sempre di asino e altri piatti tipici del territorio, preparati come sempre con amore e dedizione dai volontari della Pro Loco di Calliano.

La manifestazione sarà allietata da un ricco programma musicale. Nel cortile della Pro loco durante le tre serate, alle 21, suoneranno rinomati gruppi di liscio. Venerdì 23 agosto si esibirà l'orchestra di Loris Gallo. Sabato 24 agosto sarà la volta dei Meo Tomatis. Domenica 25 agosto chiuderà la manifestazione Luca Panama. Sabato 24 agosto, in piazza Marconi, dalle 22.30 ci sarà anche musica dal vivo con gli Oro Caribe.

Anche in caso di maltempo, la manifestazione avrà luogo nelle date prestabilite.