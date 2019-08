A rischio caduta l'antenna dei Carabinieri: intervengono i Vigili del Fuoco

CASALE MONFERRATO - Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con l'autoscala per mettere in sicurezza una delle antenne della caserma dei Carabinieri di Casale minata dalle forti raffiche di vento delle ultime ore. Un intervento durato alcune decine di minuti che è servito ad evitare il peggio. La struttura - usata dai militari per le telecomunicazioni - era pericolosamente piegata verso il cortile interno della caserma, lato via Parodi.