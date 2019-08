Ferragosto: le proposte per il giorno di festa

PROVINCIA - Cosa fare per Ferragosto? Ecco proposte diverse per festeggiare questa giornata in modo originale e divertente.

Anche il 15 agosto c’è chi si preoccupa di mettere in atto iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sul patrimonio storico e culturale della città. Merito del Fai, che ad Alessandria si caratterizza per un’attività e un impegno davvero notevoli. Dalle 9 alle 12, i suoi volontari apriranno, come tutti gli anni, la Chiesa della Beata Vergine Assunta di via Guasco. L’iniziativa sarà curata da Silvio e Mariangela Pesce che da sempre, a nome del Fai e della proprietà, vogliono mostrare alla comunità questo piccolo e importante gioiello alessandrino.

Il Marengo Museum sarà visitabile per tutto il mese di agosto il sabato e la domenica dalle 15 alle 19 e aprirà anche a Ferragosto sempre nello stesso orario.

Il giorno di Ferragosto sarà aperto dalle 16 alle 19 anche il Museo Etnografico 'C'era una volta' di piazza della Gambarina ad Alessandria. E proseguirà fino al 31 agosto la mostra Tappi al Museo, una curiosa esposizione di tappi a corona per bottiglie di birre e bevande varie, capsule di bottiglie per spumanti e champagne, a cura di Gianni Cestino.

Grazie all'iniziativa Castelli Aperti, a Ferragosto sarà visitabile il Museo Civico Archeologico nel castello dei Paleologi ad Acqui Terme dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (ingresso 4 euro). A Casale Monferrato ingresso gratuito al Castello dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Aperti anche il Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30 (ingresso 5 euro). Il Castello di Rocca Grimalda sarà visitabile dalle 15 alle 18 (ingresso 8 euro).

A Carentino da giovedì a sabato dalle 19,30 il Gran Galà delle Trofie. Giovedì, musica anni Ottanta e Novanta con i dj Nico e Gian e tombolone+tombolina. Venerdì, tributo ai Negramaro dei Negramante. Sabato, serata danzante di liscio con l’orchestra Enrico Cremon.

Giovedì apertura straordinaria del Museo Maini di via Sant’Antonio ad Ovada. L’appuntamento rientra nell’ambito delle manifestazioni collaterali del mercatino dell’antiquariato. L’orario di apertura è fissato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

È lo struzzo il piatto caratterizzante della sagra che prende il suo nome in svolgimento alla frazione Madonna della Villa di Carpeneto fino a sabato 17 agosto. Dopo cena, musica dal vivo e danze sotto le stelle.

Silvano in Contrada è la festa si svolgerà il 14 e 15 agosto dalle 18 alle 24 in contrada San Giovanni e nei suoi cortili: ci saranno rievocazioni storiche degli eventi che coinvolsero il paese. Ogni sera si potrà cenare con ghiotti piatti della cucina ligure-piemontese: lasagne alla genovese, polenta con stoccafisso, farinata, pizza e focaccia al formaggio, bruschetta, carni alla brace, lumache in pagnotta, per finire con dolci e gelati e accompagnare il tutto con vini speciali del territorio e birre artigianali.

Giovedì a Castelletto d’Orba passeggiata sotto le stelle. Alle 21 partenza da piazza San Lorenzo in centro davanti al Comune; arrivo in Bozzolina con ristoro finale. Frittelle e altre specialità.

A Castelferro prende il via la 44ª sagra dei salamini d’asino, organizzata dalla Polisportiva Mario Denegri in occasione della festa patronale dell'Assunta. Dal 15 al 22 agosto tutte le sere dalle 19 si potranno gustare i rinomati salamini d'asino al cartoccio e il singolare menù a base di asino.

A Ferragosto, alle 21 nel Club Tilacino 366 Piscine Pizzeria Ristorante a San Sebastiano Curone, spettacolo de ‘Le Note di Genova’, un gruppo che per la prima volta arriva in Piemonte. È un nuovo progetto musicale con Vladi dei Trilli, Fabio Milanese e Stephanie Niceforo, in cui si propone un repertorio estremamente ampio, che spazia dalla tradizione musicale italiana dei più grandi artisti liguri, dai New Trolls ai Ricchi e Poveri per arrivare ai grandi cantautori come De André, Bindi, Paoli e molti altri, oltre a brani di artisti contemporanei come la savonese Annalisa.

Parte ‘AcquiCinema’: protagonista del ‘lancio’ sarà il cinema dei fratelli Vanzina. Sette i film, proiettati ogni giovedì, alle 21. Si inizia il giorno di Ferragosto dal teatro di via Scatilazzi con ‘Eccezzziunale veramente’, con Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Massimo Boldi e Stefania Sandrelli.