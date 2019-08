Mauro Coppa: una vita in scena

CASALE - Si susseguono sui social e non solo i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Mauro Coppa, mancato mercoledì 14 agosto per un male incurabile.

Coppa, che aveva insegnato al Leardi, era noto soprattutto per la sua attività con gli Ops mimimanonsolo, associazione dove mostrava tutta la sua geniale poliedricità di artista di strada, mimo, clown, truccatore, mangiafuoco e animatore.

La prossima settimana, in forma pubblica e in data e luogo da definirsi, si terrà a Casale Monferrato una cerimonia funebre buddista.