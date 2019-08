Lavori del PQU: modifiche alla circolazione a Casale

CASALE - A partire da lunedì 19 agosto il centro cittadino di Casale Monferrato sarà interessato da alcune modifiche alla viabilità ordinaria per la prosecuzione dei lavori del Pqu (Piano di Qualificazione Urbana) denominato Percorsi del Commercio: riqualificazione urbana di via del Duomo, via Volpi, piazza Coppa e parte di via Lanza.

Lunedì 19 e martedì 20 agosto gli interventi interesseranno l’incrocio tra via Paleologi e via Fratelli Caire: i veicoli provenienti da via Paleologi, quindi, dovranno svoltare in via Rivetta. Per permettere di raggiungere via Lanza, sarà invertito il senso unico di marcia di via Vidua (diventando, quindi, percorribile da via Rivetta a via Morelli), mentre per arrivare in via Fratelli Caire, sarà percorribile a doppio senso di circolazione via Sanmicheli. Per garantire la viabilità a doppio senso in via Fratelli Caire, sarà infine istituito il divieto di sosta lungo tutta la strada. Il transito veicolare in via Paleologi nel tratto compreso tra via Fratelli Caire e via Rivetta risulterà pertanto interdetto.

Dal 21 agosto al 4 settembre, invece, i lavori si sposteranno nel tratto tra via Fratelli Caire e via Rivetta. Durante questo periodo, saranno mantenute la deviazione da via Paleologi verso via Rivetta e l'interdizione al traffico tra via Fratelli Caire e via Rivetta; mentre cesseranno le ulteriori modificazioni alla viabilità apportate precedentemente. Contestualmente sarà invertito il senso di marcia di via Lanza, che diventerà a senso unico dall'intersezione con via Saletta fino all'intersezione con via Paleologi: qui ci sarà l’obbligo di svolta a sinistra verso quest'ultima, il cui senso unico di marcia verrà invertito sino all'intersezione con via Fratelli Caire (che tornerà ad essere accessibile). Infine, sarà ripristinato il senso unico di marcia di via Morelli da via Lanza verso via Vidua.