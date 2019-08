Disinfestazione straordinaria anti zanzara tigre a Casale

CASALE - Dalla sera di lunedì 19 fino alla mattina di martedì 20 agosto saranno effettuati interventi di disinfestazione con apposito insetticida abbattente anti-zanzara tigre sul verde pubblico in piazza Statuto e nei giardini di via Redipuglia (l'intervento verrà posticipato in caso di maltempo).

Durante l'intervento i cittadini sono invitati a tenere chiuse le finestre e a non sostare e parcheggiare nelle aree interessate.

L'intervento si è reso necessario in seguito al monitoraggio compiuto con ovitrappole in tutto il territorio comunale nei primi 15 giorni di agosto. Nelle due zone sono state effettuate catture straordinariamente alte, di 5-7 volte superiori rispetto al monitoraggio precedente.

«Visti i risvolti sanitari che implica zanzara tigre e considerata la potenziale frequentazione delle suddette aree pubbliche da parte di soggetti a rischio (anziani e bambini), secondo quanto previsto dalla normativa vigente (LR 75/95 e ssmm), sono stati ordinati interventi straordinari per l'abbattimento dell'infestazione. Già nel corso della stagione 2018 presso P.za Statuto si era proceduto in modo analogo, ottenendo risultati confortanti» spiega il comunicato diramato dal Comune.

Da ieri venerdì 16 e fino a oggi, sabato 17, si stanno svolgendo disinfestazioni straordinarie su caditoie e tombini nelle aree dei giardini e limitrofe. Sono già state affisse dai tecnici incaricati, apposite informative per informare la cittadinanza sulle attività di disinfestazione.

«Grazie a IPLA e alla dottoressa Maddalena Vietti Niclot per l’importante lavoro svolto nella lotta alla proliferazione della zanzara tigre e nella tutela della salute dei casalesi» hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore all’ambiente Maria Teresa Lombardi