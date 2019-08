A Rosignano interventi in località "Airali"

ROSIGNANO - Il sindaco di Rosignano Cesare Chiesa ha annunciato alcuni interventi in località Airali. Nelle ultime settimane sono state completate le operazioni di rimessa a nuovo del "casotto" degli autobus e in via XXIV Maggio.

Nella stessa area, a breve verrà realizzato un nuovo punto dedicato alla raccolta dei rifiuti e un nuovo parcheggio.