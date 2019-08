Energica on The River, eventi da giovedì a domenica

CASALE - Continuano gli eventi di Energica on the River, palinsesto di appuntamenti organizzato da Energica in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato alla passeggiata del Lungo Po, illuminata dal tramonto da un meraviglioso caleidoscopio di luci e colori.

Di seguito il programma dei prossimi giorni.

Giovedì 22 agosto dalle ore 21.30

Fino alle ore 24 il Laura Perilli Quartet presenterà Ukulele Fairy Tales in collaborazione con Le Muse. Durante la serata sarà presente il servizio ristorazione di Zoe Cucina.

Venerdì 23 agosto dalle ore 21.30

E' in programma il concerto dei Socks in the River che da 20 anni propongono cover dal rock and roll ai classici del blues. La band è composta da Marte Rosso e Fabiola di Nucci, voci; Mike della Vela e Mauro Deregibus, chitarre; Massimo Alsino, piano, armonica e fisarmonica; Max Degiovanni e Claudio Castellaro, batteria e percussioni; Marco Godino, basso.

Nel corso della serata sarà presente Mondo Pizza.

Sabato 24 agosto dalle 19.30

Sul Lungo Po ci sarà una cena organizzata dalla Pro Loco con musica dal vivo di Silvano Garazzino & friends.

Domenica 25 agosto dalle ore 18

Fino alle 00.30 ci sarà l'apericena organizzato dal Drop Cafè Avocado. Presentazione palestra Myfly Fit.