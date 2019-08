Adulto assalito da quattro minorenni a Casale

CASALE - Quattro minorenni hanno aggredito - senza apparente motivo - un quarantunenne, ferendolo in modo tale da richiedere una settimana di ricovero in ospedale.

Il pestaggio è avvenuto all'inizio di agosto, poco dopo la mezzanotte, in piazza Martiri della Libertà a Casale e solo l'intervento di alcuni giovani di passaggio (che hanno richiesto l'arrivo delle forze dell'ordine) lo ha fatto terminare.

Sul luogo dell'aggressione è giunta una volante del Commissariato di Casale. La vittima, il quarantunenne M.M., è stata soccorsa dagli operatori del 118 e, in conseguenza delle lesioni riportate (trauma cranico con ferita all’arcata sopraccigliare, trauma toracico con fratture costali) è stato ricoverato per una settimana in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini della Polizia hanno permesso di individuare compiutamente pochi giorni fa gli aggressori, tutti minorenni: tre italiani, A.F. e G.F., fratelli gemelli di sedici anni, il diciassettenne E.P. e K.H., sedicenne di origine albanese.

Tutti sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.

Dalla visione delle videocamere di sorveglianza comunale, nonchè di alcune apparecchiature private, si è potuta meglio ricostruire la scena: i quattro ragazzi, dopo aver seguito il quarantunenne, lo hanno aggredito alle spalle. Inizialmente è scaturita una colluttazione tra l'uomo e uno dei giovani che, tuttavia, è stato aiutato dagli amici i quali, mentre cercavano di dividere i due litiganti, hanno comunque sferrato alcuni calci.

Caduto a terra, l'uomo è stato colpito ripetutamente al volto e al corpo dal primo aggressore, il più violento, E.P.. In tutto il pestaggio è durato due minuti.

Durante le indagini i poliziotti hanno scoperto che l'aggressione era probabilmente riconducibile a un precedente dissidio. M.M. esercente di un'attività locale, aveva rimproverato il gruppo per il comportamento poco educato vicino al suo luogo di lavoro.