Due 'ravers' con l'auto nel campo d'orzo, denunciati

CASALE - I Carabinieri di Ticineto hanno denunciato in stato di libertà due giovani per concorso in invasione di terreni e danneggiamento aggravato: si tratta di un ventiduenne di Como e di un ventiseienne di Sondrio.

I due sono stati individuati al termine delle indagini avviate dalla denuncia presentata da un agricoltore di Casale che ha subito il danneggiamento del proprio raccolto di orzo biologico nella zona di Frassineto Po. A provocare i danni alle coltivazioni due auto, rinvenute nei campi vicini alla zona teatro del rave party del 10 giugno scorso.

A provocare il danno potrebbero non essere stati solo i due giovani denunciati; i Carabinieri stanno procedendo negli accertamenti per identificare eventuali altri responsabili.