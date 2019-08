Doppio impegno a Brindisi per il Rainbow Team

BRINDISI - Doppio appuntamento a Brindisi per il Rainbow Team di Fabrizio Bocca. Nel fine settimana la scuderia motonautica sarà impegnata per la tappa del Campionato Mondiale di Formula 2, la prima in Italia, in cui il driver Paolo Longhi, reduce dall’eccellente risultato nella gara inshore degli scorsi sabato 13 e domenica 14 luglio a San Nazzaro (in cui si è classificato al primo posto nel Campionato Italiano di Formula 2), gareggerà per la scuderia di Casale Monferrato.

Commenta il team principal Fabrizio Bocca: «Si tratta di una prova impegnativa sia per il Rainbow Team sia per Paolo che si misurerà con un parterre di piloti di alto livello. Dopo il trionfo nel Campionato Italiano è ora pronto con una nuova grinta per questo appuntamento».

A seguire, il Campionato Mondiale approderà a settembre in Portogallo e si concluderà ad Abu Dhabi a dicembre.

Il secondo appuntamento del fine settimana sarà, invece, per i giovani talenti della Formula Junior Elite che vedrà come protagonisti i driver Ettore Bo e Oleg Bocca.

«I nostri ragazzi partono molto bene; dopo la vittoria a Stresa lo scorso 22 luglio Oleg ora è in terza posizione nella classifica generale e in lizza per la vittoria del titolo. Per Ettore, invece, continua la crescita esponenziale che da esordiente sta velocemente arrivando a un livello tecnico prestazionale decisamente elevato».

I ragazzi dopo Brindisi faranno una breve paura per gareggiare nuovamente il 7 e 8 settembre a Viverone nella cornice del Water Festival 2019, la manifestazione organizzata proprio dal Rainbow Team in occasione del ritorno sulle sponde biellesi del V Campionato Mondiale Formula 4 e del Campionato Formula Junior Elite.