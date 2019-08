Parchi da gustare a Fontanetto Po

FONTANETTO PO - Domenica 1° settembre è in programma a Fontanetto Po la quarta edizione di “Parchi da Gustare”, una passeggiata guidata e un pranzo. A coordinare l'evento è l'Ente Parco del Po. Il programma prevede il ritrovo alle ore 10 all'Antico Mulino San Giovanni per la visita guidata alla riseria, alle 11 il via alla passeggiata tra il centro storico, Palazzo Ovis fino alla Riserva Naturale di San Genuario. Alle 12,30 si arriverà a Cascina Musella, sede dell'Azienda Agricola Edoardo Scagliotti, dove si gusteranno piatti prodotti dalle aziende aderenti a “Parchi da Gustare”.

Il costo del pranzo è di 20 euro, bevande escluse. È proposto anche un menù per i più piccoli al costo di 10 euro. Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti a KmØ dai produttori. Per il pranzo è gradita la prenotazione entro venerdì 30 agosto ai numeri 3339063373 e 3332359697.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 8 settembre.