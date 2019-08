Casale - Mortara: Riboldi si appella alla Regione

CASALE - In merito alla riattivazione, che sarebbe dovuta avvenire da mesi ma che da altrettanto tempo viene continuamente rinviata, della linea ferroviaria Casale - Mortara, il sindaco di Casale Federico Riboldi ha scritto una lettera aperta in cui chiede il supporto all'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi.

Con l'aiuto di Gabusi, nella squadra del neo governatore Alberto Cirio, il primo cittadino casalese si augura che l'iter verso la riapertura della linea possa trovare un nuovo e decisivo impulso.

Di seguito il testo integrale della lettera

"Gentile Assessore Regionale, caro Marco,

​negli scorsi anni l’Amministrazione Comunale e Regionale, in collaborazione con la Regione Lombardia, hanno lavorato affinché venisse riattivata la linea ferroviaria Casale-Mortara, che permetterebbe di collegare il Monferrato Casalese a Milano. Converrai che è un passaggio fondamentale per rilanciare il territorio e Casale Monferrato, porta orientale del patrimonio Unesco.

​Ad oggi però l’intenzione è rimasta solo una promessa elettorale, di chi ci ha preceduto. La data per la riattivazione effettiva è stata rinviata continuamente, e sempre in corrispondenza degli appuntamenti con le urne.

​Oggi che finalmente è arrivata aria nuova sia nel Comune che ho l’onore di amministrare, che nella Giunta Regionale di cui Tu fai parte, la cittadinanza si aspetta un cambio di marcia.

​Comprendo che a poco meno di tre mesi dalla Tua nomina, dovrai rispondere a numerose istanze, ma Ti prego di voler inserire la nostra tra le priorità del Tuo ufficio: da troppo tempo la cittadinanza di Casale merita una risposta e di trovare una soluzione che rilanci definitivamente il nostro comprensorio.

​Allo scopo ho già incontrato anche i miei omologhi di Moncalvo, Asti, Vercelli, con la speranza che un giorno i cittadini piemontesi possano tornare a muoversi liberamente e comodamente sul territorio Regionale.

​In attesa di un Tuo cortese riscontro, Ti saluto cordialmente.

Federico Riboldi, Sindaco della Città di Casale Monferrato"