Lavori per 130.000 euro alla scuola di Giarole

GIAROLE - La scuola primaria di Giarole è stata interessata da lavori per circa 130mila euro, fondi ricavati in parte dai contributi ministeriali per la messa in sicurezza degli edifici, in parte dall’avanzo di amministrazione.

«È stato effettuato un rifacimento del tetto – spiega il sindaco Giuseppe Pavese – la controsoffittatura di un’aula e del corridoio, i serramenti. Inoltre sono in corso interventi che riguardano la Biblioteca comunale che si trova nello stesso edificio».

La scuola di Giarole, che dipende dall’Istituto comprensivo di Ticineto, occupata due maestre ed una bidella, quest’anno verrà frequentata da 18 bambini. Nelle prossime settimane è prevista una piccola cerimonia per inaugurare i lavori svolti nell’edificio che risale agli anni dieci dello scorso secolo.