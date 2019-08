Viale Crispi e il ramo dimenticato

CASALE - Martedì 20 agosto, una tempesta di pioggia e vento si è abbattuta sul Monferrato Casalese. I danni maggiori si sono registrati all'ospedale, dove si sono sollevati 250 metri quadrati del tetto del reparto di fisiatria ma, in vari punti della città, si sono verificati episodi minori, come la caduta di rami. Nella maggior parte dei casi i problemi sono stati celermente risolti ma così non è stato in Viale Crispi dove, ormai da 10 giorni, un ramo ostruisce il transito delle auto. Complice la possibilità di parcheggiare sul lato opposto, la carreggiata è fortemente ostruita, come ci segnala un nostro lettore.