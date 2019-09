Prima sconfitta per il Casale: vince la Fezzanese

SARZANA - Nella prima giornata di campionato il Casale di mister Buglio esce sconfitto da Sarzana: 1-0 di misura per i verdi della Fezzanese grazie alla rete nella ripresa firmata Diallo.

Durante la prima frazione di gioco i nerostellati si rendono pericolosi dopo pochi minuti con il traversone di Coccolo in mezzo per Miello che però da posizione ottimale manda fuori. La Fezzanese lavora di più sulle verticalizzazioni e le ripartenza grazie anche alla prestanza fisica di Diallo che più volte impensierisce il Casale.

Termina così a reti bianche il primo tempo: partita in effetti equilibrata che non ha regalato troppe emozioni.

Al rientro in campo subito pericoloso il Casale con Cappai che però non riesce a finalizzare in rete. Alla mezz’ora i nerostellati restano in inferiorità numerica per doppio giallo a Todisco; un minuto prima la Fezzanese era passata in vantaggio con Diallo grazie ad una progressione pazzesca dello stesso giocatore.

Fezzanese 1-0 Casale

Reti: 25’st Dialllo

Fezzanese: Greci, Castagnaro, Gavini, Cerchi, De Martino, Monacizzo, Saporiti, Diallo, Zavatto, Cantatore, Terminello. A disposizione: Bleve, Frolla, Addiego Mobilio, Bonfiglioli, Vanacore, Del Vigo, Pieri, Tivegna, Fabiani. All. Sabatini.

Casale Fbc: Rovei, Bianco, Fabbri, Vecchierelli, Cintoi, Todisco, Coccolo, Poesio, Cappai, Buglio, Miello (23’st Petrillo). A disp. Tarlev, Pinto, Villanova, Brugni, Mullici, Provera, Lanza, Mazzucco. All. Buglio.

Terna: De Angeli di Milano, Zanellati di Seregno, Brunetti di Milano.

Espulsi: Todisco (C)