Cade dal secondo piano, muore dopo il ricovero

CASALE - Non ce l'ha fatta Savina Forti, la donna che ieri mattina è caduta dalla finestra del secondo piano di un palazzo di via Solferino. L'hanno soccorsa i medici del 118 che, dopo averla stabilizzata, l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Casale in codice rosso. Le lesioni riportate nella caduta sono però risultate fatali, e ieri sera (domenica 1° settembre) il suo cuore ha cessato di battere.

La donna aveva 86 anni. Da qualche tempo viveva in una Casa di Riposo che si trova nei pressi dell'alloggio di cui poteva ancora disporre l'anziana. E a casa tornava spesso, ma ieri mattina le sue intenzioni erano diverse. Ha scritto una lettera al figlio, un lungo addio, e poi la tragica caduta.

I soccorritori, avvertiti da qualche passante, l'hanno trovata a terra in gravi condizioni ma ancora viva. Immediato il trasporto in ospedale dove purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Casale, diretti da Christian Tapparo.