Il primo secolo di Paolina Nebbia

GIAROLE - Mangiare di tutto, non bere vino ed una vita in campagna sono l’elisir di lunga vita di Paolina Nebbia da Giarole che ha compiuto 100 anni il 26 agosto scorso. La famiglia e la comunità giarolese l’hanno festeggiata domenica, prima con la celebrazione della Messa da parte del parroco Don Emile, poi in oratorio con il dono di un quadro realizzato da un pittore di Borgo San Martino e una poesia in piemontese declamata dal sindaco Giuseppe Pavese che è un suo pronipote. La signora Paolina, per via della scomparsa prematura dei genitori ha letteralmente ‘tirato su’ diversi fratelli come una volta avveniva nelle famiglie contadine ed è stata sposata per 52 anni con il marito Pietro, da tempo mancato.