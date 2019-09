Santa Maria ricorda Giovanni e Massimo

SANTA MARIA DEL TEMPIO - Il circolo “Umberto Piazza” di Santa Maria del Tempio organizza per sabato due appuntamenti benefici in ricordo di Giovanni Manfredi, Massimo Brollo e tutte le vittime dell’amianto.

Alle ore 18 si terrà una partita di calcio tra gli Amici di Santa Maria e le Vecchie Glorie della Junior Calcio in memoria dell’amico Massimo. Alle 20.30 verrà proiettato il film Un Posto Sicuro di Francesco Ghiaccio (ingresso libero) per ricordare Giovanni, Massimo e tutte le vittime.

Giovanni Manfredi è stato lo storico Presidente del Circolo Csen, punto di riferimento per l’intera comunità. Uomo dal cuore grande, carismatico, intelligente, un faro in mezzo alla nebbia.

Massimo Brollo è l'amico di cui senti prepotentemente la mancanza. Uno spirito libero, ironico, la spalla di tante avventure, dall’umorismo sottile e dalla risata contagiosa.

Durante il doppio evento verranno raccolti fondi per il Gime (Gruppo Italiano Mesotelioma).

L’organizzazione ringrazia il regista di “Un posto sicuro” Francesco Ghiaccio e l’Indiana Production per la disponibilità, il Comune di Casale Monferrato per la collaborazione e quanti vorranno stringersi a noi nel ricordo di chi non c’e’ più.