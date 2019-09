Pastorfrigor: esonerato Bellingeri

FRASSINETO - Mister Alessandro Bellingeri non è più l'allenatore della Pastorfrigor Frassineto. A comunicarlo è la stessa società, al secondo anno di vita, prossima ad affrontare il campionato di Seconda categoria (da favorita) dopo aver dominato, da matricola, la scorsa Terza. Alla guida della squadra c'era proprio Bellingeri e per questo, a poco dall'inizio della stagione, la notizia giunge come un autentico fulmine a ciel sereno.

Questo il comunicato diramato dalla società blustellata del presidente Coatti e del 'patron' Pastorello: «La società comunica che il responsabile tecnico della prima squadra non è più Bellingeri Alessandro. Le strade purtroppo sì sono divise.

La Asd Pastorfrigor Frassineto intende ringraziare Il Mister per la passione, l’esperienza e la professionalità che hanno contraddistinto il lavoro svolto nello scorso campionato caratterizzato da un importante successo per il club con il raggiungimento di alcuni record. Il presidente, il presidente Onorario e tutti i collaboratori rivolgono al tecnico il più caloroso dei saluti e gli auspici che il prosieguo della sua carriera sia ancor più ricco di soddisfazioni personali.»

Da noi raggiunto telefonicamente, mister Bellingeri, pur non volendo rilasciare ulteriori dichiarazioni, non ha lasciato spazio alle frasi di circostanza: «Mi hanno esonerato, è una decisione della società che va rispettata».