Ramondino: 'dedizione e atteggiamento super'

Marco Ramondino, coach della Bertram Tortona commenta la vittoria nel derby di Supercoppa a Casale Monferrato. "Contenti dei passi avanti che la squadra ha mostrato rispetto all'ultima uscita di Cremona. Facciamo errori ma i ragazzi dimostrano grande dedizione e un atteggiamento super".

Tortona torna in campo mercoledì sera al Palacima di Alessandria contro la Torino degli ex Cavina e Alibegovic. Match valido come Memorial Cima e come secondo turno della Supercoppa Lnp.