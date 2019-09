Contro il dissesto idrogeologico 94 milioni

PARMA - All'indomani della conferma del nuovo esecutivo, è stato approvato (e finanziato) l'insieme dei progetti strategici 'Anti-dissesto' presentati dal Distretto del Po. Si tratta di una sessantina di iniziative, per un totale di 94 milioni di euro. In Piemonte sono 21 - nessuna nella Provincia di Alessandria - (22 in Lombardia, 5 in Veneto, 10 in Emilia Romagna, 1 in Liguria e 1 nelle Marche).

Si tratta di interventi di interventi di varia natura relativi ad azioni mirate, utili per gli equilibri socio-ambientali e di sviluppo del territorio come, per esempio: la messa in sicurezza, la tutela ambientale, la sistemazione idraulica, il consolidamento dei versanti e arginali, le ricostruzioni delle scarpate, il rafforzamento delle sommità montane, la riduzione delle filtrazioni, l’incremento del corretto deflusso delle acque, l’adeguamento delle difese spondali, i drenaggi, la realizzazione di nuove chiaviche, l’attenuazione dei fenomeni alluvionali, il completamento delle opere di mitigazione del rischio caduta massi.

Particolarmente soddisfatto dell’andamento della fase di approvazione il Segretario Generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po Meuccio Berselli: «Dopo il Piano Invasi, questa approvazione rapida di ingenti e fondamentali interventi antidissesto dimostra che gli antidoti alle ripercussioni dovute ai mutamenti climatici sono una priorità da trattare come emergenza. Il lavoro fatto con Regioni, Province Comuni e promosso oggi dal Ministero è stato ottimo».