Giovedì il Consiglio Comunale

CASALE - E' stata fissata a giovedì 12 settembre alle ore 21 la prossima seduta del Consiglio Comunale di Casale Monferrato.

«Come già anticipato prima della pausa estiva – spiega il Presidente Fiorenzo Pivetta – con i Capigruppo Consiliari si è concordato di calendarizzare il più possibile i lavori del Consiglio Comunale, prevedendo - in via generale e fatte salve ragioni di urgenza o necessità – di dedicare il secondo ed il quarto giovedì di ogni mese alle sedute Assembleari. In tal modo verrà agevolato il lavoro sia dei Consiglieri Comunali, sia degli Uffici, che potranno organizzare per tempo le attività propedeutiche all’adozione dei provvedimenti consiliari».

Il Consiglio di giovedì sarà dedicato all'elezione dei componenti della Commissione Edilizia, della Commissione Locale per il Paesaggio, all'esame e all'approvazione della prima modifica al Piano delle Alienazioni e all'interrogazione promossa dai consiglieri di Ritrovare Casale sullo stato di attuazione della convenzione sottoscritta con il Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel Spa e Regione per la realizzazione della banda 'ultra larga' in città.