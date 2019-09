Il Museo di Casale parla alle scuole

CASALE - Con la riapertura delle scuole dopo il periodo estivo anche il Museo Civico si prepara ad accogliere studenti e insegnanti di ogni ordine e grado mettendo loro a disposizione un vasto patrimonio storico-artistico e consolidate competenze in ambito didattico.

I percorsi del Museo rivolti alle scuole si propongono di avvicinare gli studenti alle collezioni museali in maniera attiva e coinvolgente, affinché gli insegnanti possano usare il Museo come abituale strumento didattico. Grazie ad una serie di iniziative rivolte al mondo della scuola, è possibile vivere il Museo come luogo privilegiato, in cui avvicinare le opere d'arte con il supporto di personale specializzato; fondamentale, infatti, è l'attività di mediazione dell'operatore didattico, che non solo spiega o racconta, ma guida i giovani a trarre da soli le informazioni e le riflessioni dagli oggetti analizzati. Inoltre, a completamento della visita, vi è la possibilità per i ragazzi di cimentarsi in attività di laboratorio in cui potranno sperimentare e rielaborare tecniche e contenuti: l'esperienza museale diventa così ricca di significato, assai diversa dalla tradizionale gita scolastica.

I percorsi sono calibrati in relazione alle diverse fasce scolastiche e alle molteplici esigenze di approfondimento e consentono approcci personalizzati e mirati a temi specifici.

Approfondimento tematico

Si svolge lungo il percorso espositivo nelle sale del Museo, utilizzando le opere esposte. È possibile scegliere fra un'ampia e differenziata offerta di temi, suddivisi per grado scolastico e pensati come una prosecuzione, un arricchimento e un completamento dell'attività didattica svolta a scuola.

Laboratorio

Si svolge nell’aula didattica del Museo dove i ragazzi, guidati dagli operatori, sperimentano e apprendono attraverso “il fare” alcuni aspetti trattati durante l'approfondimento tematico.

Modalità

Per informazioni sui dettagli dell’offerta didattica per l’anno scolastico 2019/2020 consultare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-didattica o contattare all’Ufficio Museo ai numeri 0142. 444249/309. Presso la biglietteria è disponibile il programma cartaceo delle proposte didattiche.

La visita di approfondimento tematico ha una durata di circa un’ora e mezza, variabile a seconda dell’età dei partecipanti e dei percorsi scelti. Per i laboratori è da prevedersi un impegno di circa un’ora e mezza, in aggiunta a quella dell’approfondimento.

Le attività didattiche si svolgono sempre su prenotazione nei giorni di giovedì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30) e venerdì (dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30); nel caso di esigenze particolari è possibile concordare l’incontro in altri orari.