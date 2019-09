Il ricordo di Angelo Mello, con un torneo

CASALE POPOLO - Domenica scorsa, al campo sportivo di Casale Popolo, si è disputato il primo torneo intitolato alla memoria di Angelo Mello, indimenticato sostituto commissario di Polizia e grande sportivo, scomparso prematuramente a settembre dello scorso anno. Hanno partecipato quattro squadre, Amici di Angelo, Veterani, Polizia e Max Soccer, formazioni composte da coloro che con Angelo hanno condiviso tanti anni di calcio amatoriale e sport.

Alle premiazioni, simboliche in una giornata in cui tutti possono dire di aver vinto, sono intervenuti il sindaco Federico Riboldi, familiari, amici, ex colleghi.