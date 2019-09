SuperCoppa: Casale ancora ko

Si conclude con un'altra sconfitta l'esperienza tormentata della Novipiù in SuperCoppa. Le assenze (Denegri, Tomasini e Sirchia) hanno condizionato la squadra di coach Mattia Ferrari che ha ceduto in casa alla Reale Mutua dell'ex Kruize Pinkins (68-75). Ora la Junior può ora concentrarsi sul recupero degli infortunati e sul lavoro in vista dell’esordio di campionato del 4 ottobre ad Agrigento. Intanto martedì si torna in campo a Vercelli per l'amichevole contro gli olandesi del ZZ Leiden.

(Foto di Enzo Conti)