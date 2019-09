Con le Gep si visitano i musei del Casalese

CASALE - Anche gli aderenti alla rete MoMu - Monferrato Musei partecipano alle Giornate Europee del Patrimonio (Gep) di sabato e domenica prossimi. Il tema di questa edizione sarà Uno due tre… Arte! Cultura e Intrattenimento.

Il Museo Civico di Casale Monferrato in occasione delle Gep offre ai visitatori l’ingresso a prezzo agevolato per tutto il fine settimana (biglietto ridotto € 2,50) per la visita alle collezioni esposte nell’ex convento di Santa Croce: Pinacoteca, Gipsoteca Bistolfi e Sala Vidua. Orario sabato e domenica 10.30 - 13 / 15 - 18.30. Domenica 22 settembre alle ore 17, il personale del Museo (coordinato dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro di Genova) proporrà una visita guidata alla mostra Angelo Morbelli pittore del Monferrato, dedicata al grande pittore divisionista che dal suo buen retiro alla Colma di Rosignano realizzò meravigliose tele con scorci di paesaggi monferrini e suggestivi interni, a cui si aggiunge la collezione di opere dell’artista già esposte in Museo, di proprietà privata. La partecipazione alla visita guidata prevede un biglietto di 2 euro da aggiungersi al biglietto d’ingresso. Non è richiesta la prenotazione.

La Sinagoga di Casale e il Complesso Ebraico di Casale apriranno dalla mattina di domenica e per tutto il giorno (orari 10.00-12.00 e 15.00-18.00), proponendo visite guidate al Museo dei Lumi con approfondimenti sulle Chanukkioth esposte e sui loro artisti. Info: 0142.71807.

L’Ente di Gestione dei Sacri Monti Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, in collaborazione con l’Ente Santuario Madonna di Crea, organizza una visita notturna sabato 21 settembre e un mini trekking culturale nel pomeriggio di domenica 22 settembre. Entrambe le iniziative saranno gratuite. Sabato dalle 20 alle 23 saranno accese le Cappelle del viale del Sacro Monte e, in particolare, saranno visitabili al proprio interno le cappelle IV Concezione di Maria e V Natività di Maria. Sarà inoltre possibile accedere anche al Santuario che per l’occasione sarà aperto con gli stessi orari. Domenica 22 settembre si terrà il mini trekking culturale Le Cappelle di Sant’Eusebio: appuntamento alle ore 15 davanti alla Cappella V Natività di Maria, sul sagrato del Santuario. Le prenotazioni sono obbligatorie, per un massimo di 20 persone. Info: Ente di Gestione dei Sacri Monti Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea tel. 0141/927120 e-mail: info.crea@sacri-monti.com

Il Museo San Giacomo di Lu propone nel pomeriggio di sabato 21 settembre alle 16 l’inaugurazione ufficiale del nuovo allestimento della Sala dedicata al pittore Luigi Onetti (1876-1968), che prevede il restyling dell’ambiente e l’esposizione di alcune opere inedite dell’artista luese, acquisite di recente, che vanno a integrare la collezione. Negli orari di apertura del fine settimana (sabato 14.30-18.00; domenica 10.00-12.30) è previsto inoltre l’ingresso gratuito al museo con possibilità di visita guidata.