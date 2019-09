In centinaia a fare sport per le vie della città

Per un pomeriggio il centro di Casale si è trasformato in un gigantesco impianto sportivo a cielo aperto. Con 'Un Sabato di Sport', evento organizzato dal Comune in memoria di Beppe Manfredi, in molti, soprattutto giovani e giovanissimi, hanno potuto cimentarsi nelle più disparate attività, grazie alle collaborazione di 35 associazioni del territorio.