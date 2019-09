Un nuovo portale per il turismo: Anduma!

CASALE - C'è un nuovo portale per il turismo in Monferrato: 'Anduma!', un progetto nato dall'idea di Martina Pugno, copywriter di origine monferrina che, dopo anni di lavoro nell'ambito della comunicazione, ha deciso di restituire alla propria terra una parte del proprio patrimonio di conoscenze.

Il sito è un contenitore di esperienze vissute in prima persona e raccontate in modo originale, completo e vivace: percorsi e itinerari, luoghi da visitare e vivere, persone e tipicità del territorio.

Le proposte illustrate dal sito sono destinate ai turisti che si affacciano per la prima volta sullo splendido Monferrato, ma anche a coloro che già lo abitano e vogliono conoscerlo più a fondo. Il tutto è raccontato con un duplice punto di vista: quello di chi in Monferrato è nato e vissuto e quello di un cremonese, che sta scoprendo il territorio con gli occhi del turista.

Il portale, supportato da canali social dedicati, propone un'ampia varietà di luoghi da visitare, di prodotti da gustare e di emozioni da vivere, che vengono proposti suddivisi in diverse sezioni.

Esperienze, con suggerimenti di borghi da esplorare, cantine e capolavori architettonici unici al mondo (come gli infernot e le cattedrali sotterranee), castelli da visitare o nei quali soggiornare, tipicità enogastronomiche da gustare.

Itinerari, con percorsi elaborati per chi desidera esplorare il Monferrato a piedi, in bici, in auto

oppure in moto.

Qualsiasi sia la modalità preferita, quello del sito è un vero e proprio invito: Anduma!, ovvero “Andiamo” in dialetto monferrino, esorta il turista a scoprire ed esplorare una terra i cui paesaggi vitivinicoli sono entrati a far parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco e che ha davvero tantissimo da offrire.