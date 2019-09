Se il rilancio del quartiere passa dal calcio

CASALE - Lo sport può essere un efficace veicolo per il rilancio di un intero quartiere? A Borgo Ala pensano proprio di sì e mentre proprio oggi in Comune è prevista la firma con la ditta aggiudicataria per il primo lotto di lavori di riqualificazione della borgata - con interventi in piazza Don Palena, via Addolorata, via Costa e piazza Ala - che include nuove pavimentazioni, marciapiedi e illuminazione a led, ieri si è presentata la nuova squadra di calcio: il Borgo Ala Fc.

Il sodalizio, nato su impulso tra gli altri di Johnny Zaffiro di Casale Bene Comune, vuole portare a nuova vita, attraverso lo sport, lo storico quartiere. Patrick Resta è il presidente della nuova realtà sportiva, una rosa giovanissima che prenderà parte al campionato amatoriale.

L'iniziativa è stata possibile grazie a molteplici supporti: da parte del bar Jolly di via Bertana (dove ha avuto luogo la presentazione) e di tanti sponsor. «E' la validità del progetto per il quartiere che ha convinto in molti ad aiutarci» ha spiegato il presidente Resta.

Il Borgo Ala F.C., che ha scelto i colori di Casale - il giallo e il rosso - per le sue maglie, debutterà alle 21 di venerdì sul campo di Ticineto (scelto per le gare di casa) contro la Voglinese.

«Vogliamo rilanciare il quartiere creando un grande terzo tempo con gli abitanti, con il Comitato per la Riqualificazione. Magari attraverso la squadra (allenata da Simone Spimpolo) ricreare la festa del quartiere» ha spiegato Zaffiro.