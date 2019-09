Marcia per il Clima, studenti di Casale giustificati

CASALE - Gli studenti delle superiori Sobrero, Balbo, Lanza, Leardi e Luparia saranno giustificati dall'assenza a scuola se parteciperanno alla manifestazione organizzata da Fridays For Future a Torino domani, venerdì.

I dirigenti scolastici hanno accettato l'invito del ministro per l'istruzione Lorenzo Fioramonti che aveva chiesto loro di adottare questo provvedimento. La giustificazione dovrà riportare come motivazione la partecipazione alla marcia per il clima con relativa firma (dei genitori per i minorenni).

Il movimento casalese redarrà un elenco dei partecipanti della delegazione (ogni studente può aggiungersi) che si recherà a Torino per aggregarsi al corteo regionale (inizio ore 9.30 in Piazza Statuto); il ritrovo è previsto per le 7.15 in stazione a Casale per prendere il treno delle 7.39, il ritorno è previsto per le 16 - 17.

Il movimento ringrazia i dirigenti scolastici e i docenti per il supporto e la sensibilità dimostrata e auspica possano esserci altre occasioni per collaborare ad iniziative volte a coinvolgere e sensibilizzare i giovani monferrini sul tema ambientale e climatico.