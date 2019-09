A Torino in 150 da Casale a lottare per il clima

Sono in migliaia le presenze oggi a Torino per il Global Climate Strike, la manifestazione organizzata da Fridays for Future in tantissime città italiane e del mondo per contestare il disinteresse dei governi mondiali verso l'emergenza climatica.

Al corteo partecipa anche una nutrita rappresentanza delle scuole superiori di Casale. Questa mattina circa 150 studenti hanno letteralmente preso d'assalto il treno per il capoluogo di Regione.