Agricoltori, in arrivo altri aiuti dalla Regione

TORINO - L'assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha concesso agli agricoltori l’assegnazione supplementare di prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale. La decisione è stata assunta a seguito di una richiesta da parte dei dei Centri di assistenza agricola, per una serie di Comuni del territorio alessandrino, per fare fronte agli interventi irrigui di soccorso a seguito dell’andamento climatico tendenzialmente siccitoso della stagione estiva.

“Si tratta di un ulteriore provvedimento che abbiamo varato per venire in aiuto agli agricoltori messi in difficoltà dalla siccità - spiega l’assessore Marco Protopapa - I dati indicano infatti un andamento meteorologico estivo, caratterizzato da condizioni pluviometriche diversificate sul territorio regionale. Di qui l’assunzione del provvedimento, che consentirà agli agricoltori di poter usufruire di ulteriori prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale”.

Ecco i Comuni interessati: Area 1 (agevolazione fiscale fino all'80%) - Isola Sant'Antonio, Guazzora, Castelnuovo Scrivia, Alzano Scrivia, Molino dei Torti, Sale, Alluvioni Piovera, Pontecurone, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Volpedo, Tortona, Sarezzano, Villaromagnano, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Carezzano, Villalvernia, Casasco, Montegioco, Momperone, Brignano Frascata, Montacuto, Cassano Spinola e Cassine.

Area 2 (agevolazione fiscale fino al 40%) - Alessandria, Quargnento, Fubine, Solero, Felizzano, Quattordio, Masio, Oviglio, Borgoratto Alessandrino, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Bosco Marengo, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Pasturana, Basaluzzo, Fresonara, Predosa, Sezzadio, Castelnuovo Bormida, Capriata d'Orba, Francavilla Bisio, Silvano d'Orba, Rivalta Bormida, Strevi, Acqui Terme, Terzo, Visone, Lu e Cuccaro Monferrato, Castelletto Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Valenza Po, Pecetto di Valenza, Bassignana, Rivarone, Montecastello, Pietro Marazzi, Cella Monte, Occimiano, Giarole, Bozzole, Borgo San Martino, Valmacca, Ticineto, Frassineto Po, Casale Monferrato, Morano Po, Balzola , Villanova Monferrato, Moncestino, Cerrina, Gabiano.